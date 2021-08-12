СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання в Донецькій і Луганській областях

Служба безпеки України 13 серпня розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресцентр другого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Маріуполь.

"Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки", - сказано в повідомленні.

СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки.

"Просимо громадян при необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", - додають у СБУ.

Як повідомляли, з 9 по 13 серпня Об'єднані сили проводять командно-штабні навчання на п’яти полігонах. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.

9 серпня російська армія почала масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.