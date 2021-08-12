У Тернопільській області під час видобування вапняку знищили геологічну пам’ятку "Останці Сарматського моря", яка налічувала 5 млн років.

Про це повідомила Українська природоохоронна група (UNCG).

Це був фрагмент стіни кар'єру висотою до 20 метрів, складений зі щільних вапняків міоценового періоду з рештками водоростей, молюсків, моховаток та коралів.

"Мільйони років на території сучасної України зберігалися «залишки Сарматського моря». Можливо, зберігалися тому, що віднайшли їх не так давно – у 1983 році. Віднайшли і за 40 років знищили", - заявили екологи.

Фото: facebook.com/UkrainianNatureConservationGroup

Видобуванням вапняку на цьому кар'єрі займається ПрАТ "Тернопільський кар'єр" (кінцевий бенефіціар - громадянин Кіпру Карел Парпахрістодулу).

Підприємство заявило, що воно має "підстави стверджувати, що геологічна пам’ятка природи "Останці Сарматського моря" не є знищеною".

Проте факт знищення вже підтвердили в Тернопільській ОДА.

"Там все зруйновано, вапняк добували екскаваторами, знищено природну стінку із скам’янілостями висотою у кілька десятків метрів, де були рештки давньої морської флори та фауни. Від імені облдержадміністрації за цим фактом ми звернулися у поліцію, екоінспекцію та в Держгеокадастр для встановлення усіх обставини цієї справи", - сказав у коментарі "Укрінформу" начальник обласного управління екології та природних ресурсів Орест Сінгалевич.

Сарматське море, або Тетіс, - це давній океан, що існував в епоху мезозою між континентами Гондвана і Лавразія. Реліктами цього океану вважають, зокрема Чорне море.