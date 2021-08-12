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Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки

Рішення було прийняте СБУ 7 червня 2021 року.

Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки
Фото: ntv.ru

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Про це повідомили у Службі безпеки у відповідь на запит УНН.

"За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“, 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову - ред.) на територію України терміном на три роки", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 22 червня Кіркоров був внесений у список осіб, які представляють загрозу національній безпеці згідно з листом від СБУ, який надійшов до Мінкультури. Після цього російський співак відреагував на це у відеозверненні в Instagram, зазначивши, що пишається цим.

А вже 27 червня Кіркоров зник із списку. Після цього в Мінкультури повідомили, що виключення співака зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці було зроблено відповідно до нового листа СБУ, з проханням відізвати попередній лист. В СБУ пояснили, що рекомендації щодо виключення російського співака з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, пов’язані з судовими прецедентами.

Нагадаємо, у січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.

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