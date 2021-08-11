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СБУ викрила корупційну схему із орендою приміщень Міноборони на Одещині

Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тис. гривень.

СБУ викрила корупційну схему із орендою приміщень Міноборони на Одещині
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила корупцію на двох державних підприємствах Міністерства оборони України, дислокованих в Одеській області. Чиновники незаконно здавали в оренду об’єкти Міністерства, а отримані кошти - привласнювали.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тис. гривень.

За попередніми даними слідства, організатори схеми приховано передали у приватне користування 2,5 тис. м2 складських і виробничих приміщень з фонду держпідприємств. Крім того, чиновники фіктивно працевлаштували до відомчих установ декількох осіб, які не виконували свої посадові обов’язки, а їх заробітну плату привласнювали "роботодавці".

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями роботи і проживання одного з організаторів схеми правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику: документацію із доказами протиправної діяльності; незареєстровану зброю з набоями; золоті злитки, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Фото: СБУ

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

Фото: СБУ

Нагадаємо, чиновник Міноборони разом зі спільником вимагали $1 млн за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців.

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