Військова контррозвідка Служби безпеки викрила корупцію на двох державних підприємствах Міністерства оборони України, дислокованих в Одеській області. Чиновники незаконно здавали в оренду об’єкти Міністерства, а отримані кошти - привласнювали.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тис. гривень.
За попередніми даними слідства, організатори схеми приховано передали у приватне користування 2,5 тис. м2 складських і виробничих приміщень з фонду держпідприємств. Крім того, чиновники фіктивно працевлаштували до відомчих установ декількох осіб, які не виконували свої посадові обов’язки, а їх заробітну плату привласнювали "роботодавці".
Під час обшуків за місцями роботи і проживання одного з організаторів схеми правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику: документацію із доказами протиправної діяльності; незареєстровану зброю з набоями; золоті злитки, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені предмети направлено на експертизу.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.
Нагадаємо, чиновник Міноборони разом зі спільником вимагали $1 млн за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців.