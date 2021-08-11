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Новим главою поліції Києва збираються призначити Івана Вигівського, – ЗМІ

Він з лютого 2020 року очолює поліцію Полтавщини. 

Новим очільником поліції Києва збираються призначити Івана Вигівського, який нині очолює поліцію Полтавської області. Про це з посиланням на джерела пишуть "Інтерфакс-Україна" та ZN.ua

За даними "Інтерфакс-Україна", представлення Вигівського відбудеться вже сьогодні. 

Вигівський у 2015-2016 роках був начальником Очаківського відділу поліції ГУ НП у Миколаївській області. Потім був заступником начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУ НП Миколаївщини. 

Іван Вигівський
Фото: Поліція
Іван Вигівський

З лютого 2020 він очолює поліцію Полтавщини. 

Згідно з декларацією, Вигівський зареєстрований в Очакові. Одружений, має доньку. Володіє земельною ділянкою на 1100 кв. метрів у н.п. Баловне, що на Миколаївщині, ділянкою на 1500 метрів кв. у Куцурбі, квартирами в Очакові та Полтаві. Його родина також має два авто – Volkswagen Touareg 2015 року і Volkswagen Golf 2014. 

Нагадаємо, Андрій Крищенко 11 серпня повідомив про написаний рапорт на звільнення з посади очільника голови столичної поліції. 5 серпня з'явилась інформація, що Крищенка збираються звільнити. За даними джерел LB.ua, бажання звільнити главу столичної поліції було пов'язано з його робочими відносинами з мером міста Віталієм Кличком. 

Наступного дня голова Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки. А звільнення начальника столичної поліції - у компетенції глави МВС.

Крищенко очолював Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

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