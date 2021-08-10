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Від початку доби окупанти 4 рази відкривали вогонь на сході України

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби окупанти 4 рази відкривали вогонь на сході України
Фото: EPA/UPG

Від початку доби, 10 серпня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 4 обстріли, внаслідок яких поранено трьох українських військових

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.

У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

“У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан одного пораненого – тяжкий, двох інших – задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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