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Освітній омбудсман назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів

Водночас, на думку Горбачова, наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім.

Освітній омбудсман назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів
Фото: EPA/UPG

Не допускати педагогічних працівників, які не вакцинувалися проти COVID-19, до роботи в школі наразі незаконно.

Про це заявив освітній омбудсман Сергій Горбачов.

"Вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", - написав Горбачов у Facebook.

Водночас омбудсман наголосив, що вакцинація проти COVID-19 є важливою для вчителів, і він як громадянин підтримує вакцинацію.

"Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів. Але цей захист не буде достатньо ефективним, якщо не провакцинується належна для створення колективного імунітету кількість працівників", - зазначив Горбачов.

Омбудсман нагадав, що з 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабміну №787, відповідно до якої якщо в закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників,у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.

"Заклади не в «зеленій» зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше", - додав Сергій Горбачов.

Також Горбачов звернув увагу на поширенні в суспільстві і зокрема серед педагогів "ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації". Він додав, що наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за місяць до початку навчального року в Україні вакциновано 51% освітян.

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