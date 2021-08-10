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Українську школярку офіційно визнали генієм у США

Дівчину нагородили за проєкт очищення річок за допомогою очерету.

Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Вікторія Панченко
Фото: facebook.com/osvitaUkraine

Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнано генієм у США. Таким чином відзначено її екологічний проєкт.

Як повідомляє Освітня асамблея, учениця 10 класу Новокаховської школи №1 Вікторія Панченко ще в червні цього року отримала бронзову медаль Всесвітньої Олімпіади геніїв і грант 15 тисяч доларів на навчання в Державному університеті Нью-Йорка.

Дівчину нагородили за проєкт очищення річок за допомогою очерету, який здатний виділяти з води забруднювальні речовини.

Для цього Вікторія пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Таке біоплато допоможе очистити річки природніми способами без механічного втручання в екосистему.

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