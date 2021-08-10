Папі Франциску надіслали конверт із трьома кулями

Працівники італійської пошти виявили конверт, адресований Папі Римському Франциску, в якому були три кулі. Лист був відправлений із Франції. Його перехопили в сортувальному відділенні в Мілані, пише Кредо.

Лист негайно передали міланським карабінерам, які розпочали розслідування. У конверті були три кулі типу Флобера, калібром 9 міліметрів, та повідомлення про фінансові операції у Ватикані. Також у конверті була копія 10 євро.

Лист підписаний кульковою ручкою і адресований Папі на площу Святого Петра у Ватикані.

Поліція розповіла, що відправник листа ідентифікований. Його імені не назвали, але повідомили, що це французький громадянин, "уже відомий ватиканським службам безпеки, з яким міланські карабінери зв’яжуться, аби оцінити значення цього жесту та його потенційну небезпеку".

За повідомленням італійської інформаційної агенції ANSA, "слідчих найбільше цікавить місцеперебування відправника, тому що інформація про те, чи він у Франції, чи на площі св.Петра в Римі, викликала б різний рівень стурбованості".

Керівник відділу італійської пошти у місті Песк’єра-Боромео, розташованого близько 11 миль на південний схід від Мілана, попередив владу, коли виявив підозрілу кореспонденцію під час сортування пошти вночі 8 серпня.