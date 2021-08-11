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Рух на проспекті Академіка Корольова в Києві обмежать до 19 вересня

Ремонтуватимуть ділянку від вул. Л. Симиренка до вул. М. Булгакова.

Із 20:00 11 серпня до 19 вересня на проспекті Академіка Корольова в Києві частково обмежать рух транспорту.

Фото: КМДА

Про це з посиланням на КК «Київавтодор» інформує пресслужба КМДА.

На проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці від вул. Л. Симиренка до вул. М. Булгакова.

"У ніч проти 12 серпня зніматимуть старе асфальтове покриття. Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що з 7 серпня до 26 вересня через капітальний ремонт обмежать рух на проспекті Героїв Сталінграда в Києві.

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