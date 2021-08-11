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Американо-українська ракета Antares вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Відбувся п'ятнадцяти запуск в рамках програми NASA.

З космодрому "Воллопс" у США в вівторок, 10 серпня, запустили американо-українську ракету Antares. Це п'ятнадцятий запуск ракети-носія з космічним кораблем Cygnus корпорації Northrop Grumman до Міжнародної космічної станції в рамках програми NASA.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Фото: twitter.com/NASA_Wallops

Старт відбувся о 6 годині вечора за північноамериканським східним часом (1 година ночі за київським).

Космічний корабель доставить на МКС майже 4 тонни корисного вантажу.

Перша ступень ракети-носія Antares виготовлена в Україні. Її розробили в конструкторському бюро "Південне" та виготовили на "Південмаші" у кооперації з підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman.

Нагадаємо, що з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 15 разів, 14 з них – успішно. У 2014 році одна з ракет вибухнула на старті.

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