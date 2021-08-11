​Організатори дрифту на Софійській площі миттям бруківки не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко

"В першу чергу це стосується компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що організатори дрифту на Софійській площі в центрі Києва не відбудуться миттям площі, а мають понести фінансове покарання.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Думаю, на цьому ця історія не закінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва. Усе це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, відповідно до яких такі дії або будь-які масові дії в буферних зонах повинні узгоджуватися із заповідником і міністерством", - сказав Ткаченко.

"Думаю, що ми підемо і далі з приводу того, щоб знайти і фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - наголосив міністр культури.

Водночас, Ткаченко додав, що такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами, що, де, коли знімається, в якому масштабі".

Нагадаємо, вранці 10 серпня на Софійській площі кілька автомобілів влаштували рекламні дрифт-заїзди - машини крутилися навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та поруч із ним.

Як з'ясувалося, заїзди влаштувала компанія Red Bull за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника. Також відомо, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Водночас мерія Києва заявила, що міська влада жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок не давала.

Поліція повідомила, що встановлює всіх учасників інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності, А прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. гривень і вилучила автомобілі.

Компанія Red Bull Україна попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за дрифт і пообіцяла "зробити все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом". "На жаль, сталося так, що ми не дотрималися усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо", - йдеться в Instagram компанії.

Співачка Альона Альона, яка перебувала в одній з машин, також прокоментувала інцидент і заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів на проведення заходу.