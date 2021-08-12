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Чоловіку, який застрелив собаку на очах у дітей в Харкові, повідомлено про підозру

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Чоловіку, який застрелив собаку на очах у дітей в Харкові, повідомлено про підозру
Фото: real-vin.com

Прокуратура Харкова повідомила про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами чоловікові, який застрелив собаку на очах у дітей.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Наприкінці травня 39-річний чоловік, проїжджаючи на автомобілі у Немишлянському районі, побачив 11-річну дівчину та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою. Чоловік сказав дітям, що теж хоче погратися із твариною, дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє знущання з тварин. Раніше правоохоронці розповіли про алгоритм дій для свідків жорстокого поводження з тваринами: насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження– зняти фото чи відео, далі – по максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини. Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків.

У вересні минулого року киянин отримав рік позбавлення волі умовно за вбивство собаки свого знайомого.

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