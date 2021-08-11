Наголошується, що противник намагається якщо не знищити українські грунти, то принаймні зробити їх непридатними до використання.

Фото: ОТУ "Північ"

Окупанти на Донбасі продовжують чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське) поблизу Торецька, з якого щойно встигли зібрати врожай зернових.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ Північ.

Прибулі представники СЦКК зафіксували черговий злочин російських військ, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.

Наголошується, що противник намагається якщо не знищити українські грунти, то принаймні зробити їх непридатними до використання.

"Ми засіваємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - зауважують сільчани.

Фото: ОТУ "Північ"

Зазначається, що нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тож польові роботи - підготовка грунтів до посіву озимини - продовжаться тут згідно плану сільськогосподарських робіт.