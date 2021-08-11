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Окупанти обстріляли хлібне поле коло прифронтового селища Нью-Йорк

Наголошується, що противник намагається якщо не знищити українські грунти, то принаймні зробити їх непридатними до використання.

Фото: ОТУ "Північ"

Окупанти на Донбасі продовжують чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське) поблизу Торецька, з якого щойно встигли зібрати врожай зернових.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ Північ.

Прибулі представники СЦКК зафіксували черговий злочин російських військ, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.

Наголошується, що противник намагається якщо не знищити українські грунти, то принаймні зробити їх непридатними до використання.

"Ми засіваємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - зауважують сільчани. 

Фото: ОТУ "Північ"

Зазначається, що нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тож польові роботи - підготовка грунтів до посіву озимини - продовжаться тут згідно плану сільськогосподарських робіт.

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