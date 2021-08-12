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​Суд завершив слідство у справі про вбивство Вороненкова та перейшов до дебатів

Ярослава Тарасенка та Олександра Лося звинувачують у пособництві в умисному вбивстві.

​Суд завершив слідство у справі про вбивство Вороненкова та перейшов до дебатів
Фото: скриншот видео

У середу, 11 серпня, за участі прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Під час засідання суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів.

Прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, - визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК).

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Нагадаємо, Вороненков був застрелений кілером 23 березня 2017 року в центрі Києва біля п'ятизіркового готелю Premier Palace. Він переїхав в Україну в кінці 2016 року і прийняв українське громадянство. Вороненков був одним зі свідків у справі про державну зраду Віктора Януковича. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем ексдепутата та згодом помер у лікарні. 

Пізніше правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні злочину - Ярослава Тарасенка та Олександра Лося. Замовником довгий час вважався громадянин РФ Володимир Тюрін, але в жовтні 2019 року з нього зняли підозру. Два інших співучасники злочину (уродженець міста Харкова Юрій Василенко і громадянин України Ярослав Левенець) були оголошені в розшук.

25 жовтня 2019 в Харкові в перестрілці був убитий один зі свідків у справі Вороненкова - Володимир Борох.

Досудове розслідування завершилося в травні 2018 року. У листопаді 2019 року суд перенесли через вбивство адвоката підозрюваного - Святослав Пархоменко загинув 10 листопада в Житомирській області під час конфлікту між єгерями та мисливцями.

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