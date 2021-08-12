В Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів

У липні одружилися майже 27 тисяч пар.

У липні в Україні зареєстровано рекордну кількість шлюбів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"Літо - завжди гаряча шлюбна пора. Але цьогорічний липневий бум одружень просто б’є рекорди", - сказано в повідомленні міністерства у фейсбуці.

Так, протягом липня цього року уклали шлюб 26 715 пар молодят. Кількість розлучень за липень склала 2 865, тобто більш як у 9 разів менше, ніж одружень.

Загалом же від початку 2021 року офіційно свої стосунки оформили 112 675 пар. Розірвали шлюб 16 018 пар.

"Тобто за 7 місяців 2021 року органи ДРАЦС України у 7 разів частіше реєстрували шлюби, ніж розлучення", - констатували у Мін’юсті.

Торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень. Також повідомляли, що в період карантину минулого року одружувались у шість разів частіше, ніж розлучалися.