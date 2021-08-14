​ДАБІ підтвердила готовність до експлуатації першої черги нового ядерного сховища в Чорнобильській зоні

Україна відмовиться від вивезення відпрацьованого палива в Росію.

Державна архітектурно-будівельна інспекція у п'ятницю, 13 серпня, підтвердила готовність до експлуатації першої черги Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність завершеного будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації. Цим сертифікатом ДАБІ також підтвердила готовність об’єкта до експлуатації – на підставі акта готовності від 12 серпня 2021-го", - повідомила компанія.

Нагадаємо, 11 серпня Кабмін затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом, розраховану до 2025 року.

Вона передбачає відмову від вивезення відпрацьованого палива в Росію та зберігання його у власному сховищі.

Незважаючи на російську агресію, що триває з 2014 року, Україна весь цей час вивозила на зберігання в Росію відпрацьоване ядерне паливо з трьох АЕС: Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. Ядерні відходи Запорізької АЕС з 2001 року зберігаються в пристанційному сховищі "сухого" типу.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС будуть вивозити на довгострокове зберігання до ЦСВЯП.

Сховище будуватимуть у п'ятнадцять етапів до 2040 року – паралельно із заповненням майданчика сховища контейнерами з відпрацьованим паливом.