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У Зоні відчуження відновлять кафе "Прип’ять" та створять музей

Міндовкілля спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження планує реновацію деяких об’єктів Прип'яті

У Зоні відчуження відновлять кафе "Прип’ять" та створять музей
Фото: depositphotos

У 2021 році Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і природних ресурсів почне роботи з реновації перших трьох об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє LIGA.net.

Перші об'єкти на черзі на реновацію - це кафе "Прип'ять", автовокзал і 16-поверхова будівля в Прип’яті. У 2021 році розпочнеться розробка ремонтних проєктів, а ремонтні роботи заплановані на наступний рік.

Кафе «Прип’ять» стало відомим завдяки вітражам, яких, зокрема, і торкнеться реновація. А на даху 16-поверхової будівлі обладнають оглядовий майданчик. В цьому будинку знаходиться квартира лейтенанта Володимира Правика. Він керував першою пожежною бригадою, що прибула на Чорнобильську атомну електростанцію після аварії. Саме в його квартирі облаштують музей. Також планують підготувати проєкт реновації КПП "Дитятки", через який туристи потрапляють до зони відчуження.

Цього року на реновацію об'єктів у Прип’яті виділили 30 млн грн.

Наступного року почнуть розглядати для реноваційні проєкти й для інших відомих об’єктів, серед яких радіолокаційна станція "Дуга", басейн Лазурний, готель «Полісся». Також можуть почати роботи на кінотеатрі "Прометей", палаці культури "Енергетик" і на річковому вокзалі міста. За словами радниці голови міндовкілля та керівниці проєкту Лали Тарапакіної, деякі проєкти будуть реалізовувати завдяки коштам інвесторів.

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