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В окупованому Сімферополі обвалилася стіна Кримської філармонії

Про постраждалих не повідомляється.

В окупованому Сімферополі обвалилася стіна Кримської філармонії
Фото: atr.ua

У тимчасово окупованому Росією Сімферополі обвалилася стіна найстарішої культурної установи - Кримської філармонії.

Про це повідомляє телеканал ATR.

10 серпня близько 9 ранку спочатку обвалився невеликий шматок стіни на подвір’ї, а потім стіна двоповерхової будівлі розсипалася повністю.

Місцеві жителі повідомляють, що раніше там відбувалися ремонтні роботи, але вже місяць робітників на об’єкті не бачили.

За попередньою інформацією, під час ремонту було пошкоджено опорну стіну. Таким чином сталося обвалення внутрішньої перегородки і міжповерхового дерев’яного перекриття між першим та другим поверхом.

Про постраждалих не повідомляється.

Будівля була зведена у 1871 році. Спочатку там розташовувалися Міська дума і управа, а в 30-х роках минулого століття там розмістили Кримську державну філармонію.

Нагадаємо, у січні в Криму обвалився дашок (туфова натічність) однієї з головних пам'яток півострова - водоспаду Срібні струмені.

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