В Одесі проходить церемонія прощання з митцем, директором художнього музею, депутатом обласної ради Олександром Ройтбурдом.
Прощання організували на подвір'ї Одеського художнього музею, який Ройтбурд очолював із 2018 року і до останніх днів життя. Поховання пройде на Єврейському кладовищі. На церемонію прийшли сотні людей і їхня кількість продовжує зростати, повідомив кореспондент LB.ua.
Висловити вдячність та вшанувати пам'ять митця прийшли, зокрема, гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький та історик Олександр Бабич.
Пам\'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Олександр Ройтбурд пішов з життя 8 серпня у віці 59 років після тривалої хвороби. Труну з тілом художника доставили з Києва до Одеси 9 серпня.
Після звістки про смерть одесити приносили квіти до будівлі Одеського художнього музею, вшановуючи талант митця і керівника установи.
Ройтбурд здобув освіту на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту. Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-х роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.
Докладніше про творчий шлях Ройтбурда та його внесок у розвиток сучасного українського мистецтва, про національну ідентичність у культурі, інститут кураторства, очолення Одеського художнього музею та свою скандально знамениту картину читайте в інтерв'ю LB.ua з Олександром Ройтбурдом, записаним для спецпроєкту "Уроки Незалежності".