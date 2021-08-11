Фото: Кассандра Рімскі Олександр Красовицький, гендиректор 'Фоліо' , під час прощання з Олександром Ройтбурдом

Фото: Кассандра Рімскі

В Одесі проходить церемонія прощання з митцем, директором художнього музею, депутатом обласної ради Олександром Ройтбурдом.

Прощання організували на подвір'ї Одеського художнього музею, який Ройтбурд очолював із 2018 року і до останніх днів життя. Поховання пройде на Єврейському кладовищі. На церемонію прийшли сотні людей і їхня кількість продовжує зростати, повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Кассандра Рімскі

Фото: Кассандра Рімскі

Висловити вдячність та вшанувати пам'ять митця прийшли, зокрема, гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький та історик Олександр Бабич.

Фото: Кассандра Рімскі

Фото: Кассандра Рімскі

Олександр Ройтбурд пішов з життя 8 серпня у віці 59 років після тривалої хвороби. Труну з тілом художника доставили з Києва до Одеси 9 серпня.

Після звістки про смерть одесити приносили квіти до будівлі Одеського художнього музею, вшановуючи талант митця і керівника установи.

Ройтбурд здобув освіту на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту. Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-х роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва.

Докладніше про творчий шлях Ройтбурда та його внесок у розвиток сучасного українського мистецтва, про національну ідентичність у культурі, інститут кураторства, очолення Одеського художнього музею та свою скандально знамениту картину читайте в інтерв'ю LB.ua з Олександром Ройтбурдом, записаним для спецпроєкту "Уроки Незалежності".