Тимошенко: Чорнобиль має бути не місцем забуття, а точкою розвитку

У 30-кілометровій зоні будуть проведені роботи по консервації знакових об’єктів та будівництву нових.

В Чорнобильській зоні починається перша в історії консервація легендарних об’єктів Зони відчуження. Це допоможе зберегти історію міста, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

«У 30-кілометровій зоні будуть проведені роботи по консервації знакових об’єктів та будівництву нових. Прогнозований термін реалізації - 2 роки, але деякі об'єкти будуть законсервовані вже в цьому році», - кажуть в міністерстві.

Зокрема, йдеться про кафе «Прип’ять», дах 16-ти поверхівки, квартиру-музей ліквідатора Чорнобильської катастрофи Володимира Правика, КПП «Дитятки», Чорнобиль-Хаб, гелікоптерний майданчик та інші.

«Це важливо не тільки тому, щоб зберегти історію, атмосферу та автентику легендарного героїчного міста, але й для безпечного відвідування. Чорнобиль має бути збережений для майбутніх поколінь всього світу як найбільший урок безпеки в історії людства», - зазначають в міністерстві.

Проєкт реалізовуватимуть в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, за 35 років після трагедії настав час говорити про нове життя для Чорнобиля.

«Ми працюємо над тим, щоб територія була не місцем забуття, а точкою розвитку. Перш за все, як унікального туристичного і науково-технологічного кластеру. За 3 роки кількість туристів зросла у 16 разів, вже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових технологічних підприємств та дослідницьких експедицій», - каже він.

Раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Чорнобильській зоні протягом трьох років оновлять основні дороги.