Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про перебування Рудьковського в Монако

Офіс генерального прокурора перевіряє розповсюджену у ЗМІ інформацію про нібито перебування в Монако ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Йому інкримінують організацію резонансного викрадення топменеджера "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

У разі підтвердження інформації ОГП ініціюватиме питання посилення Рудьковському запобіжного заходу, передає Інтерфакс-Україна.

"Інформація про перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширена в засобах масової інформації, Офісом генерального прокурора зараз перевіряється. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну і має намір з'явитися до прокурора і слідчого", - повідомили агентству в Офісі генпрокурора.

При цьому у відомстві запевнили, що "в разі підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього зобов'язань, прокурор буде ініціювати перед судом питання про зміну обраного запобіжного заходу на більш суворий".

Там пояснили, що постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 5 липня 2021 було задоволено клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з наявністю у підозрюваного численних хронічних захворювань, що підтверджується доданою до клопотання медичною документацією.

Тож до Рудьковського було застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся до процесуального керівника з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження і лікування у Відні (Австрія) в період з 5 по 21 серпня 2021 року.

У зв’язку з цим ОГП видав дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги.

11 серпня з’явилася інформація про перебування Рудьковського у Монако.

Ексміністру транспорту та зв'язку (2006-2007 рр.) Миколі Рудьковському вручили підозру як організатору викрадення голови "Нафтогазвидобування", народного депутата (фракція "Слуга народу") Олега Семінського в 2012 році.

Підозру висунуто за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Семінського викрали в лютому 2012 року. Зловмисники влаштували підставну ДТП, після чого схопили його і протягом трьох років утримували. Після викрадення керівника "Нафтогазвидобування" між його бізнес-партнерами розпочався конфлікт через розподіл акцій компанії.

У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.