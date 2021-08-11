Порошенко про зростання комунальних тарифів: треба повернути 4 мільйонам українських родин субсидії

4 мільйони українських родин втратили можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю на телеканалі «Думська». Порошенко наголосив, що влітку це не так актуально, однак восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищеним українцям.

«Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто – люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більше 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг – якою б низькою вона не була. Для цього не треба було ніяких документів, паперової тяганини. Просто даєш заявку – і тобі виділяють гроші», – нагадав Петро Порошенко.

Він зазначив, що субсидії отримували 7 мільйонів домогосподарств в Україні, наразі їх залишилося менш ніж 3 мільйони.

«Ми готові підказати, поділитися досвідом, що ми робили з 2014 по 2019 роки. Різко збільшити кошти на субсидії – позиція перша. Позиція друга – ми забезпечили імпорт газу з Європи. Це ми поклали край російському шантажу, коли кожен жовтень Росія починала зі звинувачень України в тому, що ми «крадемо газ» і з перекриття «під ялинку» постачання газу», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

«Нам потрібна енергетична безпека Європи. Для цього ми підписали Енергетичну хартію, для цього ми забезпечили енергетичну підтримку Європейського Союзу. І нам потрібно, щоб у балансі ЄС частка російського газу не перевищувала 30%, а решта доповнювалося іншими джерелами. Тоді Росія буде позбавлена права шантажувати», – пояснює Петро Порошенко.