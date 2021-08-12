Кличко повідомив про спорудження скульптурної композиції Івану Франку у Києві

Місце під пам’ятник Івану Яковичу Франку у столиці визначено, його спорудження почнеться незабаром. Про це повідомив лідер партії «УДАР», мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. Він висловив співчуття з приводу смерті онука Франка Роланда Тарасовича.

«Столиця, на звернення Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам‘ятника Мануїльському», - написав Кличко.

Лідер «УДАРу» також висловив співчуття з приводу смерті онука Івана Франка – Роланда Тарасовича та вдячність за його участь у житті партії.

«Сумно і боляче втрачати найвідданіших патріотів України. Буквально кілька тижнів не дожив Роланд Тарасович Франко до події, про яку так мріяв: встановлення каменю на місці, де згодом зведуть скульптурну композицію великому українцю Івану Франку. Ми були знайомі з Роландом Тарасовичем особисто. Також, під час парламентської кампанії 2012 року, він був активним членом «УДАРу», завжди підтримував громадські та культурні заходи партії. Завжди радо спілкувався із молоддю. Був дуже доброю, щирою і мудрою людиною. Світла Вам пам‘ять, Роланде Тарасовичу», - підсумував Кличко.

Нагадаємо, 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка Роланд Тарасович. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим-інженером та громадським діячем. Прощання відбудеться у п’ятницю, 13 серпня у приміщенні Інституту філології університету ім. Шевченка у Києв