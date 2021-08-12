ВРП запустила процес оскарження в Конституційному Суді закону про її очищення

Ухвалення законопроєкту про ВРП є однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звернення до Верховного Суду з проханням звернутися до Конституційного Суду України стосовно перевірки окремих положень законів, що регулюють діяльність Ради.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

"ВРП переконана, що будь-які зміни мають відбуватися з неухильним дотриманням вимог Конституції України. Однак, окремі норми вказаних законів України викликають значне занепокоєння стосовно відповідності Конституції України, а також висновкам Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

положення Закону № 1635-IX щодо утворення Етичної ради, її повноважень, та можливості залучення до її діяльності додаткових експертів, фахівців міжнародних та іноземних організацій;

процедуру формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями, а також порядок ухвалення рішень;

одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя, а також підстави та порядок відсторонення їх від посади.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя. Його підтримали 259 депутатів.

Законопроєкт передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП - як майбутніх, так і чинних - Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти.

Якщо Етична рада встановить, що член ВРП не відповідає критеріям доброчесності, він буде відсторонений від посади. Після чого повноваження такого члена ВРП може підтвердити суб’єкт призначення: з’їзд суддів, адвокатів, прокурорів і юридичних вишів, президент чи парламент. Якщо вони цього не зроблять, член ВРП втратить посаду.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відповідає за призначення, переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсторонення, а також надання дозволу на затримання та арешт суддів. Вона також опікується питаннями відправлення судді у відставку та дотримання ним етичних норм.

У 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Законопроєкт №5068 пропонує замінити її на Етичну комісію майже з аналогічними повноваженням. Вона повинна буде перевірити доброчесність діючих членів ВРП та в майбутньому перевіряти кандидатів у члени ВРП.

Ухвалення законопроєкту про ВРП є однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.