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Порошенко: якщо інфляція росте такими темпами, треба індексувати зарплати і пенсії

Експрезидент посилається на норми Конституції і законів.

Порошенко: якщо інфляція росте такими темпами, треба індексувати зарплати і пенсії
Фото: eurosolidarity.org

Зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій. Про це сказав журналістам в Ужгороді експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко

«Подивіться, що відбувається зараз. Сьогодні оприлюднена статистика Національного банку, інфляція виросла вже більше, ніж на 10%. Але якщо ви зайдете і подивитеся ціни, починаючи від олії і закінчуючи цукром, починаючи від гречки і закінчуючи хлібом, починаючи від зерна і кукурудзи і закінчуючи м’ясом, ви побачите, що ціни зросли від 20 до 70%», – констатує Порошенко.

«Якщо ціни так зростають, то законодавство України, Конституція України передбачає, що має бути індексовано зарплати і пенсії. Хочу наголосити, що це не підвищення зарплати, це індексація. Якщо у вас ростуть ціни – у вас зростають бюджетні надходження. Якщо зростають бюджетні надходження – вони мають бути перерозподілені людям», – пояснює Порошенко.

«От людям віддати ці гроші вони забули. Навпаки, вони намагаються зараз витягнути гроші з кишень. Це абсолютно безглузда, антисоціальна, антинародна політика», – переконаний Петро Порошенко.

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