Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 40

Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 40.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи", - цитує голову МЗС агентство Укрінформ.

Кулеба нагадав, що на саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті.

"Тому, насправді, підтримка Кримської платформи буде ще більшою, і я переконаний, невпинно зростатиме", - акцентував міністр.

Голова української дипломатії переконаний, що запуск платформи виправить помилку, коли в перші роки української війни з російським агресором для Криму не було створено жодного механізму системної роботи з його деокупації.

Високопосадовець також відзначив запуск офіційного сайту Кримської платформи.

Сайт містить такі основні розділи: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та власне саміт.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.