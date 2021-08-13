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Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 40

Установчий саміт відбудеться в Києві 23 серпня.

Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 40
Фото: Макс Требухов

Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 40.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи", - цитує голову МЗС агентство Укрінформ.

Кулеба нагадав, що на саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті.

"Тому, насправді, підтримка Кримської платформи буде ще більшою, і я переконаний, невпинно зростатиме", - акцентував міністр.

Голова української дипломатії переконаний, що запуск платформи виправить помилку, коли в перші роки української війни з російським агресором для Криму не було створено жодного механізму системної роботи з його деокупації.

Високопосадовець також відзначив запуск офіційного сайту Кримської платформи.  

Сайт містить такі основні розділи: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та власне саміт.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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