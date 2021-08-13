Оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика та булава гетьмана, які Швеція передала тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності, розміщено в експозиції виставки у Національному заповіднику "Софія Київська".

Побачити історичні експонати можна буде із 16 серпня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Для мене та команди МКІП було великою честю за дорученням Президента брати участь у перемовинах зі шведською стороною та домовитись про її експонування з нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави. І сьогодні величезне щастя і гордість особисто бути присутнім під час її встановлення до експозиції. Це зворушливо, хвилююче та відповідально. Так і хотілось сказати «Ласкаво просимо додому»", - написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Міністр пояснив, у чому унікальність цього документа.

"Це перша в світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювались державні кордони. У ній вже тоді йшлося про ціннісність і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що латиномовна конституція буде представлена на шведській виставці "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII- XVIII ст." у Софії Київській. Також на експозиції ще три старовинних предмети тих часів. Зокрема булава гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга.

Також там експонуватимуться раритети, які зберігаються в Україні: мощехранительниця – знак Гідності Голови Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи, та два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика 10 серпня прибув в Україну вперше за 311 років. Як повідомила народна депутатка Ольга Совгиря, три копії документа, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі Президента. Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування.

Конституція Пилипа Орлика експонуватиметься з 16 серпня по 14 листопада в Софійському соборі. Подивитися на неї зможуть всі охочі.