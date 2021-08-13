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У Запоріжжі депутати зірвали сесію, на якій планували виділити 1 млн грн на квартиру для призера Олімпіади Насибова - міськрада

Сесію не можуть провести з 30 червня.

У Запоріжжі депутати зірвали сесію, на якій планували виділити 1 млн грн на квартиру для призера Олімпіади Насибова - міськрада
Фото: zp.gov.ua

13 серпня не відбулася сесія Запорізької міської ради, причина - демарш більшості депутатів, повідомила пресслужба міськради. На сесію не прийшли депутати від фракцій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Нова політика" та "Партія Шарія", йдеться в повідомленні.

Сьогодні міськрада планувала розглянути низку питань, в тому числі соціальних. Йдеться про зарплату медиків, ремонти в навчальних закладах, зазначено в релізі. Крім того, сьогодні планувалося розглянути питання про виділення коштів на покупку квартири для призера Олімпійських ігор в Токіо Парвіза Насибова. Глава міськради Володимир Буряк в Facebook повідомляв, що міськрада має намір виділити для спортсмена 1 млн грн.

Як поінформував місцевий сайт 061.ua, всього на засіданні було 16 з 64 депутатів ради - 14 представників фракції Буряка "Єднання" та двоє - від "Слуги народу". Цю сесію не можуть провести з 30 червня.

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