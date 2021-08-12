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Стартував книжковий конкурс Best Book Award 2021

Best Book Award є головною щорічною премією Львівського міжнародного BookForum.

Стартував книжковий конкурс Best Book Award 2021

В Україні стартував масштабний книжковий конкурс Best Book Award 2021 — щорічна головна премія Львівського міжнародного BookForum, якою з 1995 року відзначають найкращі українські книжки. 

Подати книжку на конкурс потрібно до 30 серпня. Імена переможців премії Best Book Award 2021 оголосять 16 вересня під час урочистої церемонії нагородження Львівського міжнародного 28 BookForum. Головою Великого журі стане Богдан Тихолоз.

Богдан Тихолоз — літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, доцент кафедри теорії й практики журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

За словами Тихолоза, конкурс не просто визначає лідерів книжкового ринку, а орієнтує читачів та загалом «людей книги» на видання, які мають шанси стати подіями року. На думку голови журі, це насправді не стільки змагання, скільки гра, де є переможці й не буває переможених. А найвищим суддею є не Велике журі, а читач, який любить книжку не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені — і проголосує за неї гривнею, або ні.

Організатором конкурсу є ГО «Форум видавців» за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, що цьогорічним куратором  BookForum стане Юрій Прохасько.

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