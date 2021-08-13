Житомирський аеропорт почав приймати міжнародні рейси

Аеропорт "Житомир" почав приймати міжнародні рейси.

За даними Державної прикордонної служби, першим літаком, що приземлився в аеропорту, став двомоторний Рiper Рa-31-350, яким зі США прилетіли двоє громадян України.

Літак братиме участь в космічному фестивалі KOROLОV AVIA FEST 2021, що відбудеться цими вихідними у Житомирі.

Фото: ДПСУ

Аеропорт в Житомирі існує з 1947 року, але після розпаду СРСР він тривалий час використовувався тільки авіалюбителями. У 2011 році його навіть виключили з реєстру цивільних аеродромів, після чого він мав статус злітно-посадкового майданчика.

В грудні 2015 року житомирський аеропорт отримав новий сертифікат аеродрому, а в січні 2016 року прийняв перший літак за 25 років простою. У жовтні 2020 року урядова комісія визнала аеропорт "Житомир" готовим для здійснення міжнародних перевезень.

Ініціатором реконструкції аеропорту стала авіакомпанія YanAir, яка планує зробити його базовим. Власником YanAir та аеропорту в Житомирі є бізнесмен Олексій Янчук.

У червні 2021 року Кабінет міністрів розпорядився відкрити пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир".