Кубраков зазначив, що нові повноваження Міністерства дозволяють звільнити залізницю від металобрухту.

Україна може бути серед перших країн, де запустять капсульні вагони. Для оновлення рухомого складу залізниці впровадять 3-річне планування держзамовлень, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Вперше за 20 років держава замовила 100 нових пасажирських вагонів», - повідомив він.

Вагони виробляє Крюківській завод, який, за словами Кубракова, був успішно приватизований і залишається гігантом галузі.

«Таке виробництво здатне жити і розвиватися тільки за умов сталого попиту і хоча б середньострокового планування. Ми взяли на себе зобов’язання запустити щонайменше 3-річне планування державного замовлення для оновлення парку вагонів та локомотивів», - зазначив голова Міністерства інфраструктури.

Крім того, розглядається можливість випробувати новий формат капсульних вагонів, які комфортніші за плацкарт і класичне купе та вже починають завойовувати світ.

Кубраков зазначив, що нові повноваження Міністерства дозволяють звільнити залізницю від металобрухту і запустити новий виробничий цикл також і тисяч вантажних вагонів.

«На прикладі урядових рішень щодо прямих закупівель електроенергії УЗ та піднятих тарифів для вантажних перевезень наша команда показала, що може діяти швидко та ефективно. Маючи підтримку усіх гілок влади, Офісу президента, міжнародних партнерів ми маємо врятувати залізницю від катастрофи і нарешті забезпечити країну сучасною залізницею», - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, 9 серпня Кубраков оголосив про створення Антикризового штабу Укрзалізниці при Міністерстві інфраструктури, яким керуватиме міністр.