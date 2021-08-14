Перший рейс був приурочений Олександру Ройтбурду.

Фото: Олександр Рудоманов

У п’ятницю ввечері, 13 серпня з Києва до Одеси вирушив арт-поїзд ГогольTRAIN, присвячений пам’яті художника Олександра Ройтбурда.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Під час відправлення поїзда були присутні міністр інфраструктури Олександр Курбаков, міністр культури Олександр Ткаченко, голова Української залізниці Олександр Камишин та член правління УЗ Олександр Перцовський.

Водночас, порушивши традиції, ніхто з керівників не відправив новий поїзд “під дзвін”, що здивувало частину присутніх працівників.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Загалом до жовтня заплановано 6 арт-поїздів:

Одеський міжнародний кінофестиваль, Одеса 13.08.21 Київ-Одеса/21.08.21 Одеса-Київ,

Respublica Fest, Кам'янець-Подільський 27.08.21 Київ-Кам'янець-Подільський/29.08.21 Кам'янець-Подільський – Київ,

Dream ГОГОЛЬFest, Херсон 03.09.21 Київ-Херсон/05.09.21 Херсон-Київ,

Parade Fest, Харків 10.09.21 Київ-Харків/12.09.21 Харків – Київ,

Book Forum, Львів 17.09.21 Київ-Львів/20.09.21 Львів-Київ,

DniPRO ГОГОЛЬFest, Дніпро 01.10.21 Київ-Дніпро / 03.10.21 Дніпро-Київ.

Квитки продаються на сайті gogolfest.org. Цей потяг фактично є чартерним поїздом.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, “ГогольTRAIN” – це перший в Європі арт-потяг, який раніше вже зробив декілька рейсів на фестивалі ГОГОЛЬFest в Маріуполі (2019) та Херсоні (2020).