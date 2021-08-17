Мінекономіки пообіцяло "значне" здешевлення олії до кінця місяця

Ціни на неї за рік підскочили майже вдвічі.

Міністерство економіки заявило, що до кінця серпня в Україні "значно" подешевшають соціальні сорти соняшникової олії.

Про це йдеться в повідомленні міністерства за підсумками наради з представниками олійного ринку.

"У липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату, на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця. Мінекономіки усвідомлює, що індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту", - зазначається в пресрелізі.

Міністерство домовилося з виробниками олії про певні заходи, що покликані зменшити ціни.

Нагадаємо, що на початку літа олія в Україні була майже вдвічі дорожчою, ніж рік тому. У липні ціни на неї почали трохи зменшуватися, але це поки що не позначилося на динаміці цін продуктів її переробки (майонезів та маргаринів), які надалі пришвидшили зростання.