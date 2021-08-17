​Одеський припортовий завод отримав наглядову раду

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради Одеського припортового заводу.

Про це повідомляється в розпорядженні №937 від 16 серпня.

Членів наглядової ради було обрано на початку місяця на засіданні Комітету з призначень, до складу якого входять представники уряду та міжнародних фінансових організацій. Загалом на конкурс надали документи 77 осіб, з яких рекрутинговою компанією сформовано короткий список з 15 осіб.

До наглядової ради ОПЗ увійдуть троє незалежних членів - Андрій Коломійченко, Анатолій Філонов, Юрій Дудєнков - та двоє представників держави перший заступник голови Фонду державного майна України Денис Кудін та директор одного з департаментів ФДМУ Олександр Віжунов.

Члени наглядової ради будуть офіційно обрані на акціонерних зборах товариства, яке на 99,5667% належить державі в особі Фонду державного майна.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. З 2020 року його очолює Микола Парсентьєв.