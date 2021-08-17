Нацбанк отримав заявки на легалізацію від 64 колекторських фірм

Компанії, яких не буде в реєстрі, не зможуть займатися врегулюванням боргів.

Національний банк отримав документи від 64 юридичних осіб, які хочуть отримати законний статус колекторської компанії.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Пакети документів подали 64 компанії-заявники, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензій на надання фінансових послуг", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк протягом місяця має розглянути документи та занести компанії до відповідного реєстру або надати відмову.

"Лише компанії, які будуть зареєстровані у реєстрі, матимуть право продовжувати надавати послуги врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб", - підкреслив НБУ.

Реєстр колекторських фірм буде опубліковано на сайті НБУ.

Нагадаємо, що з липня 2021 року в Україні діє новий антиколекторський закон.

Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів.

Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали в якості поручителів під час отримання кредитів.