Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
ГоловнаЕкономікаФінанси

Нацбанк отримав заявки на легалізацію від 64 колекторських фірм

Компанії, яких не буде в реєстрі, не зможуть займатися врегулюванням боргів.

Нацбанк отримав заявки на легалізацію від 64 колекторських фірм
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Національний банк отримав документи від 64 юридичних осіб, які хочуть отримати законний статус колекторської компанії.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Пакети документів подали 64 компанії-заявники, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензій на надання фінансових послуг", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк протягом місяця має розглянути документи та занести компанії до відповідного реєстру або надати відмову.

"Лише компанії, які будуть зареєстровані у реєстрі, матимуть право продовжувати надавати послуги врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб", - підкреслив НБУ.

Реєстр колекторських фірм буде опубліковано на сайті НБУ.

Нагадаємо, що з липня 2021 року в Україні діє новий антиколекторський закон.

Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів.

Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали в якості поручителів під час отримання кредитів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також