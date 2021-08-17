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20 серпня НБУ введе в обіг дві пам'ятні банкноти до 30-річчя Незалежності

Банкноти вийдуть тиражем 30 тис.

20 серпня НБУ введе в обіг дві пам'ятні банкноти до 30-річчя Незалежності
Фото: НБУ

Національний банк України 20 серпня 2021 року введе в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Фото: НБУ

Як повідомляють у пресслужбі НБУ, пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають важливу відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 000 штук.

Зазначається, що пам'ятні банкноти доступні в системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистибуторами. Ціна пам'ятної монети номіналом 100 грн - 114 грн, а номіналом 500 грн - 512 грн.

Як повідомляли, до Дня Незалежності Нацбанк вводить чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету.

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