Міненерго збільшило план накопичення вугілля вдвічі - до 3 млн тонн, зараз є тільки 763 тисячі

Міністерство енергетики затвердило новий графік накопичення вугілля для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до початку опалювального сезону. Він передбачає, що на середину жовтня на складах має бути 3046,4 тис. тонн вугілля.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Це вдвічі більше, ніж вимагалося раніше. Попередній план передбачав 1409,1 тис. тонн на складах ТЕС.

"Ми повинні подбати про те, щоб протягом зими наші громадяни були забезпечені світлом і теплом. Для цього енергосистема має увійти в опалювальний сезон з достатніми запасами вугілля. Крім того, теплова генерація має забезпечувати стабільність роботи енергосистеми під час тестового періоду в ізольованому режимі. Успішне проходження тестів сприятиме позитивному рішенню щодо синхронізації української енергосистеми з європейською системою ENTSO-E", - пояснив рішення Міненерго перший заступник міністра Юрій Власенко.

За даними "Укренерго", на ранок 16 серпня склади ТЕС мали лише 763 тис. тонн вугілля.