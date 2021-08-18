Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову

Приватбанк через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їхньому юристу Вячеславу Карташову.

Про це повідомила пресслужба банку.

Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів США були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

Банк заявив, що позов до Коломойського і Боголюбова уже було вручено в Ізраїлі, але за рішенням ізраїльського суду повідомлення про позов потрібно було опублікувати ще й в "Голосі України".

"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті Голос України для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу – Вячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду Директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ “Укрнафта”) відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.

Щонайменше один з них буде розглядатися в Ізраїлі - у грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Він стосується виведення з ПриватБанку щонайменше 600 млн доларів в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в банку "Дисконт".