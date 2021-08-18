Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Україна залучить французьких консультантів до створення державної авіакомпанії

Роботу консалтингової фірми оплатять грантом уряду Франції.

Україна залучить французьких консультантів до створення державної авіакомпанії
Фото: president.gov.ua

Україна планує до кінця року створити державну авіакомпанію за допомогою французької консалтингової компанії Aerogestion.

Про це повідомляється на сайті президента за підсумками переговорів Володимира Зеленського з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – сказав Зеленський директору Aerogestion.

Роботу консультантів, судячи з повідомлення, профінансують за рахунок гранту французького уряду.

Роше під час зустрічі сказав, що український ринок фрагментований і постраждав від коронавірусу, але, на його думку, там є місце новій державній авіакомпанії. "Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", - сказав він.

Компанію Aerogestion заснували в 1999 році Марк Роше та Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. З часом компанія розширила свою діяльність на сферу управління прибутком. Сьогодні Aerogestion налічує близько п’ятнадцяти консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму, консультують з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. Він говорив, що вона повинна використовувати літаки "Антонова", проте у травні 2021 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що флот національного українського перевізника матиме й іноземні літаки.

Переговори з цього приводу велись з "трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі", казав Шмигаль, очевидно, маючи на увазі Airbus, Boeing, а також Bombardier або Embraer.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також