Україна залучить французьких консультантів до створення державної авіакомпанії

Україна планує до кінця року створити державну авіакомпанію за допомогою французької консалтингової компанії Aerogestion.

Про це повідомляється на сайті президента за підсумками переговорів Володимира Зеленського з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – сказав Зеленський директору Aerogestion.

Роботу консультантів, судячи з повідомлення, профінансують за рахунок гранту французького уряду.

Роше під час зустрічі сказав, що український ринок фрагментований і постраждав від коронавірусу, але, на його думку, там є місце новій державній авіакомпанії. "Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", - сказав він.

Компанію Aerogestion заснували в 1999 році Марк Роше та Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. З часом компанія розширила свою діяльність на сферу управління прибутком. Сьогодні Aerogestion налічує близько п’ятнадцяти консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму, консультують з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. Він говорив, що вона повинна використовувати літаки "Антонова", проте у травні 2021 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що флот національного українського перевізника матиме й іноземні літаки.

Переговори з цього приводу велись з "трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі", казав Шмигаль, очевидно, маючи на увазі Airbus, Boeing, а також Bombardier або Embraer.