"Автомагістраль-Південь" модернізує аеропорт Херсона для прийому далекомагістральних літаків

В аеропорту Херсона до кінця року проведуть реконструкцію злітно-посадкової смуги для прийому важких і великих далекомагістральних літаків. Це дозволить залучати більше авіакомпаній і пасажирів, виконуючи рейси на великі відстані. Подробиці повідомляє ЦТС.

Для проведення реконструкції аеропорт закриють на період з 20 вересня до кінця поточного року. Роботи по реконструкції ЗПС виконає компанія «Автомагістраль-Південь», яка виграла тендер. Вартість робіт складе 400 млн гривень.

Реконструкцію в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» виконають в дві черги. Перша передбачає вирівнювання існуючого асфальтного покриття довжиною 2 000 м і шириною 42 м. Також покладуть новий асфальт товщиною 7 см.

Друга черга передбачає посилення асфальтної смуги і розширення її з 42 до 45 м. Бетонні плити демонтують і замінять двома шарами асфальтобетону товщиною 18 см.

Крім того, смугу подовжать до 2 600 м і розширять бічні смуги безпеки. Цей етап робіт проведуть вже в 2022 році.

До реконструкції в аеропорті «Херсон» виконувалися регулярні маршрути авіакомпаній МАУ до Києва, Turkish Airlines і Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбілісі. Також він обслуговував чартерні рейси.

Після реконструкції аеропорт зможе приймати важкі далекомагістральні лайнери класу Boeing 767-300 не менше 2 разів на день, що істотно розширить можливості аеропорту.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали відроджувати регіональні аеропорти. Цього року в Одесі відкрили нову злітно-посадкову смугу - вперше в Україні з 2012 року.

Також, за словами координатора «Великого будівництва», заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, запустили регулярні рейси з Кривого Рогу, Чернівців та Ужгорода, на черзі - реконструкція аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави та Дніпра.