В Україну літатиме лоукостер з Молдови

З 1 жовтня молдавський лоукостер FlyOne розпочне виконання рейсів з Кишинева до Києва. Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.

Про це повідомило профільне видання lowcost.ua.

Вартість квитків з ручною поклажею і без багажу починається з 39 євро (34 євро за умови приєднання до клубу FlyOne) в одну сторону.

FlyOne почала польоти в 2016 році. За даними перевізника, флот компанії складається з чотирьох Airbus A320 і одного Airbus A319.

Нагадаємо, що перетин державного кордону при в’їзді до Республіки Молдова дозволяється без обмежень за умови щеплення від ковіду (через 14 днів після другого уколу), негативного результату ПЛР-тесту (за 72 години до в'їзду) або надання медичного висновку про одужання (протягом останніх шести місяців).