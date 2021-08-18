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Власник Hotline продав інтернет-видання ITC.ua

На його основі створено нову медіагрупу.

Власник Hotline продав інтернет-видання ITC.ua
Тимур Ворона і Сергій Арабаджі
Фото: mc.today

Власник ТОВ "Хотлайн" Сергій Арабаджі продав інтернет-видання про технології ITC.ua. Його викупили Віра Черниш та Тимур Ворона, яким також належать видання MC Today та Highload.today.

Про це повідомляється на сайті видань.

Арабаджі пояснив, що як директор Hotline.ua зосереджений на розвитку цього сайту, і не хоче "керувати і розвивати ITC.ua за залишковим принципом". 

Умови угоди не повідомляються, але зазначається, що для розвитку ITC.ua буде залучено "боргову лінію від приватних інвесторів", а всі три медіа об'єднають в компанію Creators Media Group.

ITC.ua пише про гаджети і техніку. Стверджується, що його місячна аудиторія - 3 млн користувачів, а кількість переглядів сторінок сягає 10 млн на місяць.

MC Today та нещодавно створений Highload - набагато менші. Їхня сукупна аудиторія поки що не сягає навіть одного мільйона відвідувачів.

Нагадаємо, що у травні змінився власник в "Українській правді". Сайт викупив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

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