Кабмін вирішив влити в Експортно-кредитне агентство 1,8 млрд гривень

Кабмін вирішив збільшити статутний капітал акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" в десять раз - з 200 млн гривень до 2 мільярдів. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль.

"За другий квартал ВВП України виріс на 5,4%. Важливу роль у відновленні економіки зіграло зростання українського експорту, який за пів року виріс на 31%, або на 7 млрд доларів. Збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн дозволить розширити присутність українських товарів на закордонних ринках", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Збільшення статутного фонду відбуватиметься шляхом додаткової емісії 1,8 млн акцій ЕКА, які будуть викуплені державою за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 1,8 млрд гривень.

АТ "ЕКА" було створене у 2018 році для сприяння експансії українських товарів і послуг.

Компанія здійснює страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів, прямих інвестицій з України. Також агентство бере участь у виконанні програм часткової компенсації процентних ставок за експортними кредитами, надає гарантії на виконання обов'язків українськими експортерами під час їх участі в міжнародних тендерах і проводить консультаційні заходи.