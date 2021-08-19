Шевченко: Для НБУ займати пасивну позицію щодо інфляції було б помилковим рішенням

Водночас, за його словами, Нацбанк враховує не лише поточні виклики, а й довгострокові тенденції.

6 років тому Національний банк України запровадив монетарний режим інфляційного таргетування, і за цей час він довів свою ефективність. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко після круглого столу за участі представників уряду, депутатів і міжнародних партнерів.

За словами Шевченка, головні принципи такої політики – підтримка цінової стабільності, незалежність та прозорість у проведенні монетарної політики.

«Ці 6 років довели, що орієнтир НБУ саме на низьку та стабільну інфляцію, а не на фіксований валютний курс – ефективніший. Якщо порівняти коливання інфляції до запровадження інфляційного таргетування та після, то прогрес очевидний», - зазначив голова НБУ.

За цей час видано більше кредитів, і вони стали дешевшими, на початок 2021 року міжнародні резерви досягли восьмирічного максимуму – понад 29 млрд дол., знизилась доларизація економіки та її вразливість до криз.

«Здійснено суттєвий прогрес у валютній лібералізації – усе це є фундаментом для стійкого економічного розвитку», - підкреслив Шевченко.

Голова НБУ переконаний, що Нацбанк не може собі дозволити займати пасивну позицію щодо інфляції, як це роблять центробанки розвинених держав. Одним з таких рішень стало нещодавнє підняття облікової ставки. Водночас Нацбанк враховує не лише поточні виклики, а й довгострокові тенденції.

«Ми чітко усвідомлюємо, що світова економіка змінюється, з'являються нові виклики, зокрема інноваційні та екологічні. Тому НБУ бере активну участь у розробці низки інноваційних законопроєктів. Один з таких законів – «Про платіжні послуги». Також разом з Мінцифрою ми брали участь у розробці проєкту закону «Про віртуальні активи», - повідомив Шевченко.

Також НБУ разом з іншими центробанками обговорює місце зелених фінансів і почав роботу над розвитком такої системи в Україні. Крім того, Нацбанк у співпраці з міжнародними партнерами готує Концепцію регуляторних стимулів та Стратегію розвитку сталого фінансування, які завершить у серпні – жовтні цього року.

Нагадаємо, раніше експерти назвали підвищення облікової ставки НБУ позитивним сигналом для ринку і ефективним монетарним інструментом для боротьби з інфляцією.