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"Газпром" заявив про готовність ще цього року транспортувати "Північним потоком - 2" понад 5 млрд кубометрів газу

Росія майже добудувала свій газопровід в обхід України.

"Газпром" заявив про готовність ще цього року транспортувати "Північним потоком - 2" понад 5 млрд кубометрів газу
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Російський "Газпром" заявив, що готовий ще цього року транспортувати новозбудованим газогоном "Північний потік - 2" близько 5,6 млрд кубометрів газу.

"Газопроводом "Північний потік - 2" в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу", - цитує повідомлення холдингу агентство "ТАСС".

Газопровід "Північний потік - 2" майже добудований (оголосити про завершення будівництва планують 23 серпня), але ще не введений в експлуатацію.

В Україні сподіваються, що цей проєкт ще вдасться зупинити на цій стадії, завадивши сертифікації газопроводу

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

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