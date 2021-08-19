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У Росії розбився другий за два дні військовий літак

Винищувач нового покоління зазнав аварії відразу після зльоту при виконанні першого розвороту.

У Росії розбився другий за два дні військовий літак
Фото: twitter.com

Учора, 18 серпня, під час тренувального польоту в Астраханській області Росії розбився винищувач МіГ-29СМТ. Пілот загинув.

Як повідомили у пресслужбі Південного військового округу РФ, літак зазнав аварії відразу після зльоту при виконанні першого розвороту.

Інцидент стався неподалік від злітно-посадкової смуги в безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ винищувача виконувався без боєкомплекту, уточнюється в повідомленні.

За даними "Известий", борт належить навчальної ескадрильї центру, що імітує противника для розрахунків зенітних систем і винищувачів.

МіГ-29СМТ - багатофункціональний винищувач 4+ покоління, глибоко модернізований літак МіГ-29. Літак має збільшену дальність польоту за рахунок встановленого додаткового фюзеляжного бака.

Раніше, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В розбився під час тренувального польоту в Московській області. Екіпаж загинув.

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