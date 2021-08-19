У Луцьку правоохоронці нейтралізували потужну ботоферму, фінансовану громадянами Росії. Її організатором є місцевий мешканець.

Зловмисники з тисяч фейкових акаунтів поширювали антиукраїнські заклики в Інтернеті та агітували за створення "Малоросії" і "Новоросії", повідомили в пресслужбі СБУ. Також боти закликали до приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Злочинна діяльність велась через спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв'язку.

"«Техніку» розмістили за шістьма підпільними адресами. Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи", – зазначили в повідомленні.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку", правоохоронці виявили:

GSM-шлюзи,

комп’ютерне обладнання,

банківські картки,

понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,

фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що в липні фінансовану з Росії ботоферму викрили в Івано-Франківській області. Клієнти використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. "Розрахунки" велися в рублях.

Минулого року ботоферму виявили у Києві та кількох областях. Курували її також росіяни, а займалася мережа ботів спамом і генеруванням фейків.