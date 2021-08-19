У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ ліквідувала ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" та "Новоросії"

"Офіс" зловмисників було розташовано в Луцьку. 

У Луцьку правоохоронці нейтралізували потужну ботоферму, фінансовану громадянами Росії. Її організатором є місцевий мешканець. 

Зловмисники з тисяч фейкових акаунтів поширювали антиукраїнські заклики в Інтернеті та агітували за створення "Малоросії" і "Новоросії", повідомили в пресслужбі СБУ. Також боти закликали до приєднання всього сходу України до "великої Росії". 

Злочинна діяльність велась через спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв'язку.

"«Техніку» розмістили за шістьма підпільними адресами. Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи", – зазначили в повідомленні.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку", правоохоронці виявили:

  • GSM-шлюзи,
  • комп’ютерне обладнання,
  • банківські картки,
  • понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,
  • фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що в липні фінансовану з Росії ботоферму викрили в Івано-Франківській області. Клієнти використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. "Розрахунки" велися в рублях.

Минулого року ботоферму виявили у Києві та кількох областях. Курували її також росіяни, а займалася мережа ботів спамом і генеруванням фейків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також