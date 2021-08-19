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Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності

Утилізувати речові докази не можна до рішення суду

Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Акція противників ЛГБТ-маршу, 2019
Фото: Олександр Рудоманов

Кримінальне провадження щодо осіб, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року передали до суду. Про це свідчить відповідь з поліції на запит LB.ua.

При цьому управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази: 

  • 15 пакетів з презервативами з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;
  • три пластикові бочки ємністю 55 літри з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;
  • 2 оприскувачі ємністю 5 літрів з речовиною мутнуватно жовтого кольору з різким запахом.

Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено, вони зберігаються у Голосіївському управлінні поліції. 

26 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду, після чого 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня. 

Нагадаємо, 23 червня 2019 року дев'ятеро осіб були затримано на острові Жуків у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство, за що передбачена відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 296 ККУ.

В поліція повідомляли, що на акцію проти Маршу рівності в Києві планували пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників Маршу і співробітників поліції. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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