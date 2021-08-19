У Києві посадовцям повідомили про підозру у розкраданні 500 тисяч грн на ремонті доріг

Фігуранти розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг з розподіленням ролей кожного з її учасників.

Столичні правоохоронці повідомили про підозру у розкраданні 500 тис. гривень на ремонті доріг заступнику керівника комунального підприємства та інженеру технагляду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Оболонською окружною прокуратурою міста Києва спільно з СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві та УСР у м. Києві ДСР НП України викрито організовану групу у складі працівників КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», посадових осіб підрядних організацій та інженера технагляду, які розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг з розподіленням ролей кожного з її учасників”, - йдеться у повідомленні.

Згідно матеріалів досудового розслідування, упродовж 2019 року, за результатами допорогових закупівель посадовці Комунального підприємства уклали ряд договорів з компанією-підрядником. Вона мала відремонтувати асфальтове покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на загальну суму 2,25 млн гривень.

“Частину робіт будівельна компанія виконала з порушенням технології, чинних будівельних норм та стандартів, що призвело до невідповідності фактичних обсягів виконаних робіт тим, які зазначені в документах”, - сказано у повідомленні.

“У свою чергу, службові особи КП та інженер технічного нагляду достовірно знаючи, що укладене підрядником асфальтобетонне покриття не відповідає вимогам державних будівельних норм, підписали акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, внаслідок чого бюджетні кошти були безпідставно перераховані товариству, чим спричинено збитки місцевому бюджету у розмірі понад пів мільйона гривень”, - йдеться у пресрелізі.

Сьогодні одному із заступників керівника КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва” та інженеру технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі встановлюється причетність вказаних осіб до інших злочинів, а також інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності.